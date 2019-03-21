В Сумах мужчина жестоко избил свою мать. Женщина скончалась в больнице на девятый день.
В Сумах мужчина забил до смерти свою мать.
10 марта 64-летняя женщина попала в нейрохирургическое отделение Сумской областной клинической больницы с закрытой черепно-мозговой травмой, многочисленными ушибами конечностей и туловища.
Несмотря на все попытки врачей спасти женщину, она умерла на девятый день после госпитализации.
Медики сообщили о пациентке в полицию.
Полицейские заподозрили в избиении 44-летнего сына женщины.
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Мужчина рассказал, что между ним и матерью возник конфликт, в ходе которого он применил к ней физическую силу.
При осмотре квартиры полицейские обнаружили три выбитых зуба и следы крови на предметах и полу.
Экспертиза заключила, что женщина умерла в результате травм, полученных во время избиения.
По факту открыто уголовное производство по ч.2 ст. 121 Умышленное тяжкое телесное повреждение Уголовного кодекса.
Напомним, в Киеве пьяный мужчина выстрелил из револьвера в живот матери. Женщина умерла в больнице.