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Вибиті зуби і калюжі крові: в Сумах чоловік забив на смерть матір

У Сумах чоловік жорстоко побив свою матір. Жінка померла в лікарні на дев’ятий день.

Вибиті зуби і калюжі крові: в Сумах чоловік забив на смерть матір

У Сумах чоловік забив до смерті свою матір.

10 березня 64-річна жінка потрапила в нейрохірургічне відділення Сумської обласної клінічної лікарні із закритою черепно-мозковою травмою, численними забоями кінцівок і тулуба.

Незважаючи на всі спроби лікарів врятувати жінку, вона померла на дев’ятий день після госпіталізації.

Медики повідомили про пацієнтку в поліцію.

Поліцейські запідозрили у побитті 44-річного сина жінки.

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Чоловік розповів, що між ним і матір’ю виник конфлікт, в ході якого він застосував до неї фізичну силу.

При огляді квартири поліцейські виявили три вибитих зуба і сліди крові на предметах і підлозі.

Експертиза встановила, що жінка померла в результаті травм, отриманих під час побиття.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 121 Умисне тяжке тілесне ушкодження Кримінального кодексу.

Нагадаємо, в Києві п’яний чоловік вистрілив з револьвера в живіт матері. Жінка померла в лікарні.

Джерело: Нацполіція

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