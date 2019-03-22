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Розбещували власних доньок: за день в Україні викрили п’ятьох педофілів

Співробітники поліції за останню добу викрили п’ятьох чоловіків, які розбещували своїх малолітній доньок.

Розбещення малолітніх

У Донецькій та Чернігівській областях зафіксовано по два факти і один – в  Івано-Франківській.

Перший заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін розповів, що на Донеччині один батько розбещував семирічну доньку, а в іншого, раніше неодноразово засудженого, відібрали двох доньок – семи і восьми років, одна з них інвалід дитинства.

На Чернігівщині психічнохворий батько тривалий час ґвалтував 14-річну дівчинку, ще один розбещував шестирічну доньку.

В Івано-Франківскій області співмешканець матері протягом двох років розбещував дитину 13 років.

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– Покидьки, які ґвалтують та розбещують малолітніх дітей, повинні бути відомі оточуючим, щоб батьки мали можливість попередити злочини, – вважає Аброськін.

За його словами, потрібен відкритий реєстр засуджених за статеві злочини відносно малолітніх дітей, як у США та країнах Європи.

Раніше Факти ICTV писали, що у Києві 53-річного педофіла, жертвами якого стали дві сестри 7-ми та 10-ти років, засудили до 12 років позбавлення волі.

Джерело: Вячеслав Аброськин

Фото: Pixabay

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