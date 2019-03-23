На пересечении проспекта Победы и улицы Гарматной произошла аварияв Киеве. Пострадали три человека.

23 марта в Киеве на перекрестке проспекта Победы и улицы Гарматной случилась авария. Дорогу не поделили два автомобиля Peugeot, в результате чего один из них перевернулся на бок. Водителями оказались двое таксистов.

Водитель перевернутого Peugeot отметил, что поворачивал с проспекта на улицу Гарматную на зеленый сигнал светофора.

















В Киеве столкнулись два такси – трое пострадавших / 4 фотографии

По его словам, Peugeot 301 ехал в сторону центра на большой скорости и влетел ему в бок машины, после чего автомобиль вылетел на тротуар и перевернулся.

В результате столкновения водитель Peugeot сломал ногу. Его пассажир также получил травмы. Медики оказали первую медицинскую помощь, но пострадавшие отказались от госпитализации.

А вот пассажирку перевернутого автомобиля забрала скорая помощь. У нее зафиксированы тяжелые травмы ноги и таза.

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Обстоятельства ДТП выясняют правоохранители.

Напомним, 14 марта в Киеве на перекрестке Саксаганского и Тарасовской произошла очень серьезная ДТП. Toyota и Volkswagen вылетели на тротуар в результате чего столкнулись сразу три автомобиля.