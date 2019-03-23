PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

В Киеве столкнулись два такси – трое пострадавших

На пересечении проспекта Победы и улицы Гарматной произошла аварияв Киеве. Пострадали три человека.

В Киеве столкнулись два такси – трое пострадавших

23 марта в Киеве на перекрестке проспекта Победы и улицы Гарматной случилась авария. Дорогу не поделили два автомобиля Peugeot, в результате чего один из них перевернулся на бок. Водителями оказались двое таксистов.

Водитель перевернутого Peugeot отметил, что поворачивал с проспекта на улицу Гарматную на зеленый сигнал светофора.

  • image
  • image
  • image
  • image
В Киеве столкнулись два такси – трое пострадавших / 4 фотографии

По его словам, Peugeot 301 ехал в сторону центра на большой скорости и влетел ему в бок машины, после чего автомобиль вылетел на тротуар и перевернулся.

В результате столкновения водитель Peugeot сломал ногу. Его пассажир также получил травмы. Медики оказали первую медицинскую помощь, но пострадавшие отказались от госпитализации.

А вот пассажирку перевернутого автомобиля забрала скорая помощь. У нее зафиксированы тяжелые травмы ноги и таза.

Читайте: Масштабная авария: 20 спорткаров столкнулись в гонке NASCAR в США

Обстоятельства ДТП выясняют правоохранители.

Напомним, 14 марта в Киеве на перекрестке Саксаганского и Тарасовской произошла очень серьезная ДТП. Toyota и Volkswagen вылетели на тротуар в результате чего столкнулись сразу три автомобиля.

Источник: Информатор

Фото: Информатор

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

ДТП со стрельбой в Киеве: водитель Maserati устроил разборки с владельцем КИА
Водитель не пытался затормозить: подробности аварии на Дорогожичах
Пострадавшие в тяжелом состоянии: причина ДТП на Дорогожичах
Сбил троих девушек: в Киеве устроили самосуд над водителем маршрутки
В Киеве авто врезалось в электроопору и загорелось
ДТП в Киеве: от удара авто вылетело на тротуар
Уснул на несколько секунд: в Киеве таксист с пассажиром влетел в столб
Toyota и Volkswagen вылетели на тротуар: в Киеве столкнулись сразу три авто
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка