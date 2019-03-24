В Санкт-Петербурге 11-летний мальчик пытался сделать экстремальное селфи и сорвался с высоты четвертого этажа.
В результате падения ребенок сломал несколько позвонков в шее и пояснице, пишет издание.
Он упал с высоты четвертого этажа в одном из домов прямо в лифтовую шахту. Падение стало следствием неосторожности при попытке сделать селфи.
Сообщается, что мальчик доставлен в больницу, угрозы его жизни ничего не представляет.
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К слову, под Киевом, в Броварском районе, зацепер погиб на крыше електрички, куда залез, чтобы сделать селфи.
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