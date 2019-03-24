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Сломал шейные позвонки: 11-летний мальчик сорвался с высоты из-за селфи

В Санкт-Петербурге 11-летний мальчик пытался сделать экстремальное селфи и сорвался с высоты четвертого этажа.

Сломал шейные позвонки: 11-летний мальчик сорвался с высоты из-за селфи

В результате падения ребенок сломал несколько позвонков в шее и пояснице, пишет издание.

Он упал с высоты четвертого этажа в одном из домов прямо в лифтовую шахту. Падение стало следствием неосторожности при попытке сделать селфи.

Сообщается, что мальчик доставлен в больницу, угрозы его жизни ничего не представляет.

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К слову, под Киевом, в Броварском районе, зацепер погиб на крыше електрички, куда залез, чтобы сделать селфи.

Источник: ТАСС

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