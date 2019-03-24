У Санкт-Петербурзі 11-річний хлопчик намагався зробити екстремальне селфі і зірвався з висоти четвертого поверху.

У результаті падіння дитина зламала декілька хребців у шиї і попереку.

Хлопчик впав з висоти четвертого поверху в одному з будинків прямо у ліфтову шахту. Падіння стало наслідком необережності при спробі зробити селфі.

Повідомляється, що хлопчик доставлений до лікарні, загрози його життю нічого не представляє.

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До речі, під Києвом, у Броварському районі, зацепер загинув на даху електрички, куди заліз, аби зробити селфі.