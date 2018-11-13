В ночь на 13 ноября израильская авиация нанесла удар примерно по ста палестинским объектам в секторе Газа – как ответ на бомбардировку палестинцев, когда по Израилю выпустили 370 ракет.

В результате ракетных ударов за два дня погибли не менее пяти человек: четверо жителей Газы и один израильтянин из города Ашкелон.

Ракетные обстрелы из Газы и Израиля происходят регулярно, но это обострение конфликта уже называют одним из самых масштабных с 2014 года, сообщает ВВС.

Еще в конце октября намечался прогресс в урегулировании конфликта. Тогда Израиль даже решил открыть КПП Эрез и Керем-Шалом, которые приостанавливали работу из-за ракетных обстрелов.

Что случилось?

Обострение на Ближнем Востоке началось после того, как Израиль 11 ноября в ходе спецоперации в Газе ликвидировал одного из лидеров палестинского движения ХАМАС Нуреддина Барака. Вместе с ним тогда погибли еще шесть палестинцев и один израильский военный.

Западные СМИ писали, что, скорее всего, это была операция по сбору разведданных, которая пошла не по плану.

В Армии обороны Израиля заявили, что операция была направлена не на убийство или похищение террористов, а на укрепление безопасности страны.

Однако уже на следующий день, 12 ноября, с территории сектора Газа ХАМАС выпустил по Израилю сотни ракет.

Читайте: Израиль сбил сирийский истребитель

Buildings flattened, lives snuffed out – Destruction in Gaza’s Khan Younis after clandestine Israeli raid https://t.co/MOkvilS3xU — in pictures pic.twitter.com/cLhbBbbEd9 — Al Jazeera English (@AJEnglish) 13 ноября 2018 г.

И сегодня конфликт разгорелся с новой силой – Израиль в ответ нанес ракетные удары по объектам в Газе, в том числе складам с оружием и принадлежащему ХАМАС телеканалу Аль-Акса. Авиаудары также разрушили офис радиостанции Аль-Акса и отель Аль-Амаль, где располагалась штаб-квартира ХАМАС.

По разным данным, в результате авиаударов в секторе Газа погибли от трех до пяти человек.

Реакция Украины и ЕС

В МИД Украины ситуацию вокруг сектора Газа называют угрожающей и считают, что эта эскалация может привести к масштабному вооруженному противостоянию.

– Считаем неприемлемыми ракетные обстрелы израильской территории, которые несут смертельную опасность гражданскому населению. Они должны быть прекращены немедленно, – говорится в заявлении.

Не менее встревожены и в Евросоюзе.

– Эскалация насилия в Газе и вокруг нее, произошедшая в течение последних часов, очень тревожна. Беспорядочные обстрелы ракетами и иные действия, направленные против гражданского населения, неприемлемы и должны быть прекращены, – сообщается на сайте ЕС.

Напомним, президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля. На это решение в палестинском движении ХАМАС призвали к новой арабской интифаде.

Фото: dreamstime