В результате ракетных ударов за два дня погибли не менее пяти человек: четверо жителей Газы и один израильтянин из города Ашкелон.

Ракетные обстрелы из Газы и Израиля происходят регулярно, но это обострение конфликта уже называют одним из самых масштабных с 2014 года, сообщает ВВС.

Еще в конце октября намечался прогресс в урегулировании конфликта. Тогда Израиль даже решил открыть КПП Эрез и Керем-Шалом, которые приостанавливали работу из-за ракетных обстрелов.

Обострение на Ближнем Востоке началось после того, как Израиль 11 ноября в ходе спецоперации в Газе ликвидировал одного из лидеров палестинского движения ХАМАС Нуреддина Барака. Вместе с ним тогда погибли еще шесть палестинцев и один израильский военный.

Западные СМИ писали, что, скорее всего, это была операция по сбору разведданных, которая пошла не по плану.

В Армии обороны Израиля заявили, что операция была направлена не на убийство или похищение террористов, а на укрепление безопасности страны.

Однако уже на следующий день, 12 ноября, с территории сектора Газа ХАМАС выпустил по Израилю сотни ракет.

Buildings flattened, lives snuffed out – Destruction in Gaza’s Khan Younis after clandestine Israeli raid https://t.co/MOkvilS3xU — in pictures pic.twitter.com/cLhbBbbEd9

— Al Jazeera English (@AJEnglish) 13 ноября 2018 г.