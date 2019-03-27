У Києві на перетині вулиці Теодора Драйзера і проспекту Володимира Маяковського нетверезий водій Toyota намагався втекти від поліції і врізався в Mercedes. Внаслідок ДТП постраждала 28-річна власниця Mercedes.

У Києві 26 березня близько 23.30 трапилася ДТП на перетині вулиці Теодора Драйзера і проспекту Володимира Маяковського. П’яний водій Toyota тікаючи від поліції, врізався в автомобіль Mercedes.

В результаті аварії постраждала 28-річна дівчина, яка була за кермом Mercedes. Медики госпіталізували постраждалу в терміновому порядку з важкою травмою спини.

























П’яний водій тікав від поліції і врізався в Mercedes. Постраждала дівчина / 6 фотографий

Патрульна поліція намагалися зупинити водія Toyota, але він проігнорував вимоги правоохоронців і намагався втекти. По дорозі він влетів в автомобіль Mercedes.

Читайте: У Києві зіткнулися два таксі – троє постраждалих

Під час обшуку автомобіля Toyota правоохоронці знайшли пляшку коньяку із залишками спиртного та ваги для вимірювання грамів.

На місці події працювали слідчо-оперативна група та два наряди патрульної поліції. Винуватець ДТП затриманий.

Нагадаємо, 25 березня у Києві, на вулиці Електриків, 10 водій автомобіля Mazda 3 на смерть збив пішохода, а опісля вилетів через зустрічку на тротуар і врізався в огорожу.