PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

П’яний водій тікав від поліції і врізався в Mercedes. Постраждала дівчина

У Києві на перетині вулиці Теодора Драйзера і проспекту Володимира Маяковського нетверезий водій Toyota намагався втекти від поліції і врізався в Mercedes. Внаслідок ДТП постраждала 28-річна власниця Mercedes.

П’яний водій тікав від поліції і врізався в Mercedes. Постраждала дівчина

У Києві 26 березня близько 23.30 трапилася ДТП на перетині вулиці Теодора Драйзера і проспекту Володимира Маяковського. П’яний водій Toyota тікаючи від поліції, врізався в автомобіль Mercedes.

В результаті аварії постраждала 28-річна дівчина, яка була за кермом Mercedes. Медики госпіталізували постраждалу в терміновому порядку з важкою травмою спини.

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
П’яний водій тікав від поліції і врізався в Mercedes. Постраждала дівчина / 6 фотографий

Патрульна поліція намагалися зупинити водія Toyota, але він проігнорував вимоги правоохоронців і намагався втекти. По дорозі він влетів в автомобіль Mercedes.

Читайте: У Києві зіткнулися два таксі – троє постраждалих

Під час обшуку автомобіля Toyota правоохоронці знайшли пляшку коньяку із залишками спиртного  та ваги для вимірювання грамів.

На місці події працювали слідчо-оперативна група та два наряди патрульної поліції. Винуватець ДТП затриманий.

Нагадаємо, 25 березня у Києві, на вулиці Електриків, 10 водій автомобіля Mazda 3 на смерть збив пішохода, а опісля вилетів через зустрічку на тротуар і врізався в огорожу.

Джерело: Інформатор

Фото: Інформатор

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Хлопець пролетів 30 метрів: на Подолі Mazda збила пішохода і врізалася в огорожу
ДТП зі стріляниною у Києві: водій Maserati влаштував розбірки з власником КІА
У Києві зіткнулися два таксі – троє постраждалих
Водій не намагався загальмувати: подробиці аварії на Дорогожичах
Потерпілі у важкому стані: причина ДТП на Дорогожичах
Збив трьох дівчат: у Києві влаштували самосуд над водієм маршрутки
У Києві авто врізалося в електроопору і загорілося
ДТП у Києві: від удару авто вилетіло на тротуар
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка