В Киеве , на улице Электриков, 10 водитель автомобиля Mazda 3 насмерть сбил пешехода, а потом вылетел через встречку на тротуар и врезался в ограждение.

В Киеве, на улице Электриков, сегодня утром автомобиль Mazda 3 сбил пешехода. От удара 28-летнего парня отбросило на 30 м, он скончался на месте.

Парень переходил дорогу по пешеходному переходу. По неизвестным причинам водитель легкового автомобиля не пропустил пешехода и сбил его, а затем вылетел через встречную полосу на тротуар и врезался в ограждение.









Парень пролетел 30 метров: на Подоле Mazda сбила пешехода и врезалась в забор / 2 фотографии

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На месте происшествия работают правоохранительные органы, движение по улице Электриков в сторону Набережно-Рыбацкой проходит по одной полосе. Полиция устанавливает детали ДТП.

Напомним, 23 марта на Печерске в результате конфликта после совершения ДТП один из мужчин достал пистолет и начал стрелять по машине оппонента. Никто не пострадал.