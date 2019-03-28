Владельцы автомобилей на иностранной регистрации перекрыли одну из улиц в центре Львова.

Во Львове владельцы евроблях перекрыли одну из центральных улиц с требованием снизить стоимость растаможки автомобилей на иностранной регистрации, сообщила представитель патрульной полиции Львовской области Екатерина Рыбий.

Она рассказала, что под зданием львовской таможни проходит, по словам активистов, бессрочная акция протеста.

На месте работает следственно-оперативная группа Галицкого отдела полиции.

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Акцию проводит организация АвтоЕвроСила.

Представители организации требуют отмены акциза на растаможку евроблях.

По их мнению, стоимость растаможки не должна превышать 40% от стоимости авто.

Акция проводится 28 марта, потому что сегодня во Львове проходит международная встреча руководителей таможенных органов. В ней принимают участие представители Украины, Польши, Болгарии, Словакии и Венгрии.













Центр Львова перекрыли евробляхеры / 3 фотографии

Напомним, 5 марта пункт пропуска Шегини пытались заблокировать активисты организации АвтоЕвроСила. Таможенники не разрешали им завезти с десяток авто на литовской регистрации.

Фото: Igor Zinkevych/Facebook