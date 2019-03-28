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Факти / Надзвичайні події

Центр Львова перекрили євробляхери

Власники автомобілів на іноземній реєстрації перекрили одну з вулиць в центрі Львова.

Центр Львова перекрили євробляхери

У Львові власники євроблях перекрили одну з центральних вулиць з вимогою знизити вартість розмитнення автомобілів на іноземній реєстрації, розповіла представник патрульної поліції Львівської області Катерина Рибій.

Вона розповіла, що під будівлею львівської митниці проходить, за словами активістів, безстрокова акція протесту.

На місці працює слідчо-оперативна група Галицького відділу поліції.

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Акцію проводить організація АвтоЄвроСила.

Представники організації вимагають скасування акцизу на розмитнення євроблях.

На їхню думку, вартість розмитнення не повинна перевищувати 40% від вартості авто.

Акція проводиться 28 березня, тому що сьогодні у Львові проходить міжнародна зустріч керівників митних органів. У ній беруть участь представники України, Польщі, Болгарії, Словаччини та Угорщини.

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Центр Львова перекрили євробляхери / 3 фотографии

Нагадаємо, 5 березня пункт пропуску Шегині намагалися заблокувати активісти організації АвтоЄвроСила. Митники не дозволяли їм завезти з десяток авто на литовській реєстрації.

Фото: Igor Zinkevych/Facebook

Джерело: Укрінформ

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