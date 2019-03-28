Около 21.15, 27 марта, на улице Днепроводской водитель на Skoda Fabia влетел в электроопору возле поворота на Вышгород.

Пьяный водитель на Skoda Fabia влетел в электроопору возле поворота на Вышгород и сказал прибывшим полицейским, что он свидетель.

По его словам, он не был за рулем авто и что просто проходил рядом, когда произошла авария.

Однако правоохранители нашли у мужчины техпаспорт на автомобиль и права.

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У мужчины были все признаки алкогольного опьянения, но проходить тест на содержание алкоголя в крови он отказался.

На место прибыл сын водителя и рассказал, что его отец ехал в больницу Вышгорода к другому своему сыну.

На месте работал экипаж патрульной полиции и скорая помощь.

Детали ДТП установит следствие.

















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Источник: dtp.kiev.ua

Фото: dtp.kiev.ua