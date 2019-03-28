Около 21.15, 27 марта, на улице Днепроводской водитель на Skoda Fabia влетел в электроопору возле поворота на Вышгород.
Пьяный водитель на Skoda Fabia влетел в электроопору возле поворота на Вышгород и сказал прибывшим полицейским, что он свидетель.
По его словам, он не был за рулем авто и что просто проходил рядом, когда произошла авария.
Однако правоохранители нашли у мужчины техпаспорт на автомобиль и права.
Читайте: В Италии в ДТП погиб украинец
У мужчины были все признаки алкогольного опьянения, но проходить тест на содержание алкоголя в крови он отказался.
На место прибыл сын водителя и рассказал, что его отец ехал в больницу Вышгорода к другому своему сыну.
На месте работал экипаж патрульной полиции и скорая помощь.
Детали ДТП установит следствие.
К слову, в феврале в Киеве мужчина совершил убийство и притворился мертвым.
Источник: dtp.kiev.ua
Фото: dtp.kiev.ua