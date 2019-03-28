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Факты / Происшествия

В Киеве пьяный водитель врезался в столб и притворился свидетелем

Около 21.15, 27 марта, на улице Днепроводской водитель на Skoda Fabia влетел в электроопору возле поворота на Вышгород.

В Киеве пьяный водитель врезался в столб и притворился свидетелем

Пьяный водитель на Skoda Fabia влетел в электроопору возле поворота на Вышгород и сказал прибывшим полицейским, что он свидетель.

По его словам, он не был за рулем авто и что просто проходил рядом, когда произошла авария.

Однако правоохранители нашли у мужчины техпаспорт на автомобиль и права.

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У мужчины были все признаки алкогольного опьянения, но проходить тест на содержание алкоголя в крови он отказался.

На место прибыл сын водителя и рассказал, что его отец ехал в больницу Вышгорода к другому своему сыну.

На месте работал экипаж патрульной полиции и скорая помощь.

Детали ДТП установит следствие.

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В Киеве пьяный водитель врезался в столб и притворился свидетелем / 4 фотографии

К слову, в феврале в Киеве мужчина совершил убийство и притворился мертвым.

Источник: dtp.kiev.ua

Фото: dtp.kiev.ua

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