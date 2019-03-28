Близько 21.15, 27 березня, на вулиці Дніпроводській водій на Skoda Fabia влетів в електроопору біля повороту на Вишгород.

П’яний водій на Skoda Fabia влетів в електроопору біля повороту на Вишгород і сказав прибулим поліцейським, що він свідок.

За його словами, він не був за кермом авто, а просто проходив поруч, коли сталася аварія.

Однак правоохоронці знайшли у чоловіка техпаспорт на автомобіль і права.

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У чоловіка були всі ознаки алкогольного сп’яніння, але проходити тест на вміст алкоголю в крові він відмовився.

На місце прибув син водія і розповів, що його батько їхав до лікарні Вишгорода до іншого свого сина.

На місці працював екіпаж патрульної поліції і швидка допомога.

Деталі ДТП встановить слідство.

















У Києві п’яний водій врізався у стовп і прикинувся свідком / 4 фотографии

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Джерело: dtp.kiev.ua

Фото: dtp.kiev.ua