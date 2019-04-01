В Киеве на Демеевской площади микроавтобус частично провалился под землю.
В Киеве около 16.00 в районе Демеевской площади микроавтобус Volkswagen частично провалился в глубокую яму посреди дороги.
Предварительно, мужчина за рулем Volkswagen ехал в сторону проспекта Лобановского. Внезапно под машиной провалился асфальт и образовалась глубокая яма, поэтому передняя часть автомобиля оказалась прямо в ней.
К счастью, владелец транспорта не пострадал и в салоне с ним больше никого не было.
Водитель не превышал скорость и микроавтобус не был перегружен. Кроме того, участок не огорожен. Хотя в яме лежала пластиковая фишка.
Правоохранители устанавливают все детали и выясняют был ли участок аварийным.
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Место происшествия оградили, проехать можно только по одной полосе. Патрульные призывают водителей найти пути объезда этой дороги.
К слову, в Харьковской области микроавтобус сбил мужчин, которые толкали автомобиль.