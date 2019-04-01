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Факты / Происшествия

В Киеве автобус провалился под асфальт посреди дороги

В Киеве на Демеевской площади микроавтобус частично провалился под землю.

В Киеве автобус провалился под асфальт посреди дороги

В Киеве около 16.00 в районе Демеевской площади микроавтобус Volkswagen частично провалился в глубокую яму посреди дороги.

Предварительно, мужчина за рулем Volkswagen ехал в сторону проспекта Лобановского. Внезапно под машиной провалился асфальт и образовалась глубокая яма, поэтому передняя часть автомобиля оказалась прямо в ней.

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В Киеве автобус провалился под асфальт посреди дороги / 3 фотографии

К счастью, владелец транспорта не пострадал и в салоне с ним больше никого не было.

Водитель не превышал скорость и микроавтобус не был перегружен. Кроме того, участок не огорожен. Хотя в яме лежала пластиковая фишка.

Правоохранители устанавливают все детали и выясняют был ли участок аварийным.

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Место происшествия оградили, проехать можно только по одной полосе. Патрульные призывают водителей найти пути объезда этой дороги.

К слову, в Харьковской области микроавтобус сбил мужчин, которые толкали автомобиль.

Источник: Информатор

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