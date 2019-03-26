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Факты / Происшествия

Под Киевом пьяный водитель на Mercedes сбил 75-летнего дедушку

В селе Погребы под Киевом пьяный водитель на Mercedes сбил 75-летнего дедушку на велосипеде.

Под Киевом пьяный водитель на Mercedes сбил 75-летнего дедушку

В селе Погребы пьяный водитель на Mercedes на большой скорости сбил дедушку на велосипеде, который ехал вдоль обочины в попутном направлении.

Водитель скрылся с места происшествия.

Пострадавший 75-летний мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии.

Полицейские разыскали и задержали водителя в Броварах.

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Было установлено, что 32-летний мужчина находился за рулем в нетрезвом состоянии. На момент аварии содержание алкоголя в его крови равнялось 1,6 промилле.

Автомобиль изъяли и поместили его на штрафплощадку.

По факту открыто уголовное производство по части 2 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть или тяжелые травмы пострадавшего) Уголовного кодекса Украины.

Ему грозит до восьми лет лишения свободы с лишением права управлять автомобилем.

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Под Киевом пьяный водитель на Mercedes сбил 75-летнего дедушку / 2 фотографии

Напомним, под Одессой пьяный водитель сбил пятилетнего мальчика на велосипеде.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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