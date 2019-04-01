У Києві на Деміївській площі мікроавтобус частково провалився під землю.
У Києві близько 16.00 в районі Деміївської площі мікроавтобус Volkswagen частково провалився в глибоку яму посеред дороги.
Попередньо, чоловік за кермом Volkswagen їхав в бік проспекту Лобановського. Раптово під машиною провалився асфальт і утворилася глибока яма, тому передня частина авто виявилася прямо в ній.
На щастя, власник транспорту не постраждав і в салоні з ним більше нікого не було.
Водій не перевищував швидкість і мікроавтобус не був перевантажений. Крім того, ділянка не була обгороджена. Хоча в ямі лежала пластикова фішка.
Правоохоронці встановлюють всі деталі і з’ясовують чи була ділянка аварійною.
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Місце події огородили, проїхати можна тільки по одній смузі. Патрульні закликають водіїв знайти шляхи об’їзду цієї дороги.
До слова, у Харківській області мікроавтобус збив чоловіків, які штовхали автомобіль.