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Факти / Надзвичайні події

У Києві автобус провалився під асфальт посеред дороги

У Києві на Деміївській площі мікроавтобус частково провалився під землю.

У Києві автобус провалився під асфальт посеред дороги

У Києві близько 16.00 в районі Деміївської площі мікроавтобус Volkswagen частково провалився в глибоку яму посеред дороги.

Попередньо, чоловік за кермом Volkswagen їхав в бік проспекту Лобановського. Раптово під машиною провалився асфальт і утворилася глибока яма, тому передня частина авто виявилася прямо в ній.

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У Києві автобус провалився під асфальт посеред дороги / 3 фотографии

На щастя, власник транспорту не постраждав і в салоні з ним більше нікого не було.

Водій не перевищував швидкість і мікроавтобус не був перевантажений. Крім того, ділянка не була обгороджена. Хоча в ямі лежала пластикова фішка.

Правоохоронці встановлюють всі деталі і з’ясовують чи була ділянка аварійною.

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Місце події огородили, проїхати можна тільки по одній смузі. Патрульні закликають водіїв знайти шляхи об’їзду цієї дороги.

До слова, у Харківській області мікроавтобус збив чоловіків, які штовхали автомобіль.

Джерело: Інформатор

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