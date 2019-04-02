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Факты / Происшествия

На свалке в Николаеве нашли части человеческого тела

В Николаеве сотрудники полигона твердых бытовых отходов утром 2 апреля нашли среди мусора фрагменты человеческого тела.

На сміттєзвалищі у Миколаєві знайшли частини людського тіла

Полицейские следственно-оперативной группы, прибывшие на вызов, обнаружили на городской свалке Николаева нижние конечности человека.

Место происшествия обследует кинолог со служебной собакой, а также эксперты и оперативники.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст.115 УКУ – Умышленное убийство.

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На свалке в Николаеве нашли части человеческого тела / 2 фотографии

Недавно на обочине дороги в Яготинском районе Киевской области обнаружили труп мужчины с ножевыми ранениями.

ФотоНовости-N

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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