У Миколаєві працівники полігону твердих побутових відходів вранці 2 квітня знайшли у смітті фрагменти людського тіла.
Поліцейські слідчо-оперативної групи, які прибули на виклик, виявили на міському сміттєзвалищі Миколаєва нижні кінцівки людини.
Місце події обстежує кінолог зі службовим собакою, а також експерти та оперативники.
Вирішується питання про порушення кримінальної справи за ч. 1 ст.115 ККУ – Умисне вбивство.
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На сміттєзвалищі у Миколаєві знайшли частини людського тіла / 2 фотографии
Нещодавно на узбіччі дороги в Яготинському районі Київської області виявили труп чоловіка з ножовими пораненнями.
Фото: Новости-N
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