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Факти / Надзвичайні події

На сміттєзвалищі у Миколаєві знайшли частини людського тіла

У Миколаєві працівники полігону твердих побутових відходів вранці 2 квітня знайшли у смітті фрагменти людського тіла.

На сміттєзвалищі у Миколаєві знайшли частини людського тіла

Поліцейські слідчо-оперативної групи, які прибули на виклик, виявили на міському сміттєзвалищі Миколаєва нижні кінцівки людини.

Місце події обстежує кінолог зі службовим собакою, а також експерти та оперативники.

Вирішується питання про порушення кримінальної справи за ч. 1 ст.115 ККУ – Умисне вбивство.

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На сміттєзвалищі у Миколаєві знайшли частини людського тіла / 2 фотографии

Нещодавно на узбіччі дороги в Яготинському районі Київської області виявили труп чоловіка з ножовими пораненнями.

Фото: Новости-N

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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