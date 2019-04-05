В Днепре в ночь на 5 апреля произошла погоня со стрельбой. В результате было повреждено полицейское авто и ранен сотрудник полиции.

В Днепре патрульные пытались задержать злоумышленников, которые пытались завладеть автомобилем Toyota. Но они стали убегать от полиции и началась погоня.

Один из мужчин побежал в неизвестном направлении, другой – сел в Hyundai и тоже попытался скрыться. Дорогу ему перегородили два авто – Mitsubishi и Toyota. При этом мужчину это не остановила и он продолжил движение, в результате которого и было повреждено полицейское авто. К тому же он наехал на патрульного.

После этого полицейские применили табельное оружие, но злоумышленники все равно скрылись. Угнанное авто нашли неподалеку. Розыск злоумышленников продолжается.









Разбили полицейское авто и наехали на патрульного: в Днепре произошла погоня со стрельбой / 2 фотографии

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К слову, в Сумах мужчина на скорости почти 200 км/ч в состоянии алкогольного опьянения пытался скрыться от патрульных.