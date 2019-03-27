В Сумах мужчина на скорости почти 200 км/ч в состоянии алкогольного опьянения пытался скрыться от патрульных.

Патрульным поступило сообщение о том, что дорогами города гоняет пьяный водитель на Chevrolet Malibu.

Уже через несколько минут патрульные увидели эту машину. Когда водитель заметил полицию, то ускорился и попытался скрыться. Патрульные уверены, что мужчина ехал со скоростью 200 км/ч.

Когда мужчина вышел из машины, то стало ясно, что он пьян, да еще и без водительских прав. Оказывается, что его уже задерживали за вождение в состоянии алкогольного опьянения и тогда лишили прав.

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К слову, в селе Погребы под Киевом пьяный водитель на Mercedes сбил 75-летнего дедушку на велосипеде.