В Сумах мужчина на скорости почти 200 км/ч в состоянии алкогольного опьянения пытался скрыться от патрульных.
Патрульным поступило сообщение о том, что дорогами города гоняет пьяный водитель на Chevrolet Malibu.
Уже через несколько минут патрульные увидели эту машину. Когда водитель заметил полицию, то ускорился и попытался скрыться. Патрульные уверены, что мужчина ехал со скоростью 200 км/ч.
Когда мужчина вышел из машины, то стало ясно, что он пьян, да еще и без водительских прав. Оказывается, что его уже задерживали за вождение в состоянии алкогольного опьянения и тогда лишили прав.
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К слову, в селе Погребы под Киевом пьяный водитель на Mercedes сбил 75-летнего дедушку на велосипеде.
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