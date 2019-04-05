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Розбили поліцейське авто і наїхали на патрульного: у Дніпрі сталася погоня зі стріляниною

У Дніпрі у ніч на 5 квітня відбулася погоня зі стріляниною. У результаті було пошкоджено поліцейське авто і поранений співробітник поліції.

Розбили поліцейське авто і наїхали на патрульного: у Дніпрі сталася погоня зі стріляниною

У Дніпрі патрульні намагалися затримати зловмисників, які намагалися заволодіти автомобілем Toyota. Але вони стали тікати від поліції і почалася погоня.

Один з чоловіків побіг у невідомому напрямку, інший – сів у Hyundai і теж спробував втекти. Дорогу йому перегородили два авто – Mitsubishi і Toyota. Але чоловіка це не зупинило і він продовжив рух, у результаті якого і було пошкоджене поліцейське авто. До того ж він наїхав на патрульного.

Після цього поліцейські застосували табельну зброю, але зловмисники все одно втекли. Викрадене авто знайшли неподалік. Розшук зловмисників триває.

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Розбили поліцейське авто і наїхали на патрульного: у Дніпрі сталася погоня зі стріляниною / 2 фотографии

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До речі, у Сумах чоловік у стані алкогольного сп’яніння на швидкості майже 200 км/год намагався втекти від патрульних.

Джерело: Інформатор

Фото: Інформатор

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