В пгт. Кострижовка Заставнивского района горит сахарный завод Крещатик. Пожар произошел около 12.20.

По предварительной информации, причиной пожара стало нарушение правил безопасности при демонтаже.

Народный депутат Украины, руководитель фракции народный фронт в ВР Максим Бурбак сообщил, что бывший владелец этого завода задолжал средства местной общине.

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– Это горит тот самый последний в Черновецкой области сахарный комбинат, который находится на территории Кострыжевский ОТГ. Владельцы задолжали общине 4,5 млн грн. Несколько недель назад комбинат физически начали уничтожать – резали на металлолом.

Теперь там большой пожар, люди говорят, что слышат взрывы. Это и не удивительно, учитывая многочисленное количество химикатов, которые были на заводе, – написал нардеп.