В Черновицкой области горит сахарный завод Крещатик. Спасатели пытаются ликвидировать пожар.
В пгт. Кострижовка Заставнивского района горит сахарный завод Крещатик. Пожар произошел около 12.20.
По предварительной информации, причиной пожара стало нарушение правил безопасности при демонтаже.
Народный депутат Украины, руководитель фракции народный фронт в ВР Максим Бурбак сообщил, что бывший владелец этого завода задолжал средства местной общине.
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– Это горит тот самый последний в Черновецкой области сахарный комбинат, который находится на территории Кострыжевский ОТГ. Владельцы задолжали общине 4,5 млн грн. Несколько недель назад комбинат физически начали уничтожать – резали на металлолом.
Теперь там большой пожар, люди говорят, что слышат взрывы. Это и не удивительно, учитывая многочисленное количество химикатов, которые были на заводе, – написал нардеп.
Управление ГСЧС в Черновицкой области отметило, что горит нефункционирующая постройка завода.
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