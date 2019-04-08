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Факты / Происшествия

На Буковине горит сахарный завод – слышны взрывы

В Черновицкой области горит сахарный завод Крещатик. Спасатели пытаются ликвидировать пожар.

На Буковине горит сахарный завод – слышны взрывы

В пгт. Кострижовка Заставнивского района горит сахарный завод Крещатик. Пожар произошел около 12.20.

По предварительной информации, причиной пожара стало нарушение правил безопасности при демонтаже.

Народный депутат Украины, руководитель фракции народный фронт в ВР Максим Бурбак сообщил, что бывший владелец этого завода задолжал средства местной общине.

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– Это горит тот самый последний в Черновецкой области сахарный комбинат, который находится на территории Кострыжевский ОТГ. Владельцы задолжали общине 4,5 млн грн. Несколько недель назад комбинат физически начали уничтожать – резали на металлолом.

Теперь там большой пожар, люди говорят, что слышат взрывы. Это и не удивительно, учитывая многочисленное количество химикатов, которые были на заводе, – написал нардеп.

Управление ГСЧС в Черновицкой области отметило, что горит нефункционирующая постройка завода.

Ранее Факты ICTV писали, что в Киеве в районе Новобеличей в жилом доме произошел пожар, пламя перекинулось на два соседних здания.

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