У смт. Кострижівка Заставнівського району горить цукровий завод Хрещатик. Пожежа трапилась близько 12.20.

За попередньою інформацією, причиною виникнення пожежі стало порушення правил безпеки під час демонтажу.

Народний депутат України, керівник фракції Народний фронт у ВР Максим Бурбак повідомив, що колишній власник цього заводу заборгував кошти місцевій громаді.

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– Це горить той самий останній в Чернівецькій області цукровий комбінат, який знаходиться на території Кострижівської ОТГ. Власники заборгували громаді 4,5 млн грн. Кілька тижнів тому комбінат почали знищувати фізично – різали на металобрухт.

Тепер маємо велику пожежу, люди кажуть, що чують вибухи. Це й не дивно, зважаючи на численну кількість хімікатів, які були на заводі, – написав нардеп.