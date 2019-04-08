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Факти / Надзвичайні події

У Запоріжжі жінка на BMW на смерть збила 7-річного хлопчика

У Запоріжжя автомобіль BMW збив малолітнього хлопчика, який переходив дорогу в невстановленому місці. Від отриманих травм хлопчик помер.

У Запоріжжі жінка на BMW на смерть збила 7-річного хлопчика

У Шевченківському районі Запоріжжя трапилася ДТП внаслідок, якої помер 7-річний хлопчик.

Біля будинку по вулиці Ігоря Сікорського жінка, яка кермувала автомобілем BMW, збила хлопця. Малолітній переходив дорогу в невстановленому місці.

Після цього машина виїхала на узбіччя і врізалася в огорожу.

Читайте: Під Києвом у ДТП загинув волонтер і директор Allseeds Володимир Слабовський

Правоохоронці вирішують, за якою статтею відкрити кримінальне провадження.

Раніше Факти ICTV писали, що у  Києві на Столичному шосе сталася серйозна ДТП, внаслідок якої постраждало троє людей.

Джерело: Нацполіція

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