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Факты / Происшествия

Убило качелей: на Волыни умерла 9-летняя девочка

На Волыни расшатанные качели ударили 9-летнюю девочку. Ребенок получил черепно-мозговую травму и врачи не смогли его спасти.

Убило качелей: на Волыни умерла 9-летняя девочка

В Волынской области на детской площадке умер 9-летний ребенок в результате удара качелями.

Девочка получила травмы несовместимые с жизнью. Качаясь она упала, а когда пыталась встать качели ударили ее по голове.

Ребенка сразу госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой головы, но во время операции девочка умерла.

Мать с другим ребенком в то время находились на детской площадке рядом, но все произошло слишком быстро.

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Полиция начала уголовное производство по ст. 115 УК Украины с отметкой несчастный случай.

Напомним, в электричке Киев-Гребенка мужчина ограбил девушку 2005 года рождения, а после изнасиловал ее.

Источник: 33-й канал

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