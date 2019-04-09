В електричці Київ-Гребінка чоловік пограбував дівчину 2005 року народження, а після зґвалтував її.
Перший заступник глави Нацполіції В’ячеслав Аброськін повідомив у Facebook, що в електричці сполученням Київ – Гребінка чоловік 1985 року народження пограбував 14-річну дівчину.
Спочатку злочинець забрав у неї мобільний телефон і золотий ланцюжок. Після цього він почав ґвалтувати дівчину.
Аброськін також висловився на підтримку законопроекту №6607, яким пропонується створити відкритий реєстр людей, яких засудили за педофілію.
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До слова, у Кривому Розі поліцейські затримали чоловіка, який намагався зґвалтувати восьмирічну дівчинку.
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