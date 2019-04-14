В Оболонском районе Киева неизвестный изнасиловал 21-летнюю девушку, которая возвращалась домой.

На улице Озерная, 20 (Оболонский район) в Киеве мужчина изнасиловал 21-летнюю девушку и скрылся.

Инцидент произошел в ночь на 14 апреля. Звонок в полицию поступил около 00.30.

Правоохранителей вызвала подруга пострадавшей.

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Девушка рассказала, что живет на Озерной, 20 и, когда подходила к дому на нее напал мужчина.

Он затащил ее за гаражи и изнасиловал.

Пострадавшую госпитализировали в больницу для проведения экспертиз.

Напомним, в электричке Киев-Гребенка мужчина ограбил девушку 2005 года рождения, а после изнасиловал ее.