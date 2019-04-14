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У Києві зґвалтували дівчину біля власного будинку

В Оболонському районі Києва невідомий зґвалтував 21-річну дівчину, яка поверталася додому.

У Києві зґвалтували дівчину біля власного будинку

На вулиці Озерна, 20 (Оболонський район) в Києві чоловік зґвалтував 21-річну дівчину і втік.

Інцидент стався в ніч на 14 квітня. Дзвінок в поліцію надійшов близько 00.30.

Правоохоронців викликала подруга постраждалої.

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Дівчина розповіла, що живе на Озерній, 20 і, коли підходила до будинку на неї напав чоловік.

Він затягнув її за гаражі і зґвалтував.

Постраждалу госпіталізували до лікарні для проведення експертиз.

Нагадаємо, у електричці Київ-Гребінка чоловік пограбував дівчину 2005 року народження, а після зґвалтував її.

Джерело: Інформатор

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