В Оболонському районі Києва невідомий зґвалтував 21-річну дівчину, яка поверталася додому.
На вулиці Озерна, 20 (Оболонський район) в Києві чоловік зґвалтував 21-річну дівчину і втік.
Інцидент стався в ніч на 14 квітня. Дзвінок в поліцію надійшов близько 00.30.
Правоохоронців викликала подруга постраждалої.
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Дівчина розповіла, що живе на Озерній, 20 і, коли підходила до будинку на неї напав чоловік.
Він затягнув її за гаражі і зґвалтував.
Постраждалу госпіталізували до лікарні для проведення експертиз.
Нагадаємо, у електричці Київ-Гребінка чоловік пограбував дівчину 2005 року народження, а після зґвалтував її.
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