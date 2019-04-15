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Факты / Происшествия

Во время службы: в Канаде в церкви произошла стрельба

В городе Сэлмон-Арм (Канада) молодой человек открыл огонь по прихожанам церкви.

Пістолет

В городе Сэлмон-Арм (Канада) молодой человек вошел в церковь во время службы и открыл огонь по прихожанам, в результате чего погиб один человек.

Еще один человек получил ранения. Его госпитализировали вертолетом в больницу ближайшего крупного города.

25-летнего стрелка остановили несколько прихожан, повалив его на землю. После этого нападавшего задержали полицейские, которые прибыли на место происшествия.

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Правоохранители устанавливают мотивы нападения. Известно, что молодой человек был знаком с жертвами.

К слову, на Воздухофлотском проспекте в Киеве возле посольства России произошел взрыв.

Источник: CBC News

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