В городе Сэлмон-Арм (Канада) молодой человек открыл огонь по прихожанам церкви.
В городе Сэлмон-Арм (Канада) молодой человек вошел в церковь во время службы и открыл огонь по прихожанам, в результате чего погиб один человек.
Еще один человек получил ранения. Его госпитализировали вертолетом в больницу ближайшего крупного города.
25-летнего стрелка остановили несколько прихожан, повалив его на землю. После этого нападавшего задержали полицейские, которые прибыли на место происшествия.
Читайте: Хотел перевоспитать: в Днепре мужчина выстрелил подростку в голову
Правоохранители устанавливают мотивы нападения. Известно, что молодой человек был знаком с жертвами.
К слову, на Воздухофлотском проспекте в Киеве возле посольства России произошел взрыв.
Источник: CBC News