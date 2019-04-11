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Хотел перевоспитать: в Днепре мужчина выстрелил подростку в голову

В Томаковском районе полицейские задержали подозреваемого, который выстрелил в 13-летнего школьника из пневматического оружия.

Хотел перевоспитать: в Днепре мужчина выстрелил подростку в голову

9 апреля в Томаковском районе Днепропетровской области мужчина выстрелил в голову 13-летнему парню. Стрелок мотивировал это тем, что хотел перевоспитать парня, поэтому и применил оружие.

Инцидент произошел на тракторной бригаде. Юноша зашел в помещение сторожа и у него произошел конфликт с 26-летним охранником.

По словам задержанного, мальчик не слушался и не реагировал на замечания. Тогда он решил его напугать и выстрелил из пневматического оружия и пострадавшего госпитализировали с проникающим ранением головы.

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Хотел перевоспитать: в Днепре мужчина выстрелил подростку в голову / 2 фотографии

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Правоохранители задержали подозреваемого за умышленное тяжкое телесное повреждение. Статья предусматривает наказание от 5 до 8 лет лишения свободы.

Напомним, 8 января в Днепровском районе Киева неизвестный из огнестрельного оружия подстрелил 22-летнего парня, который вышел на улицу покурить.

Источник: Нацполиция

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