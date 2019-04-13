Возле посольства России в Киеве произошел взрыв. Разорвало высоковольтный кабель Укрзализныци.

Возле посольства России в Киеве на Воздухофлотском проспекте в Соломенском районе произошел взрыв.

Правоохранителями было установлено, что произошел разрыв высоковольтного кабеля, принадлежащего Юго-Западной железной дороге.

В результате взрыва никто не пострадал, только была повреждена брусчатка. Сейчас проверяют информацию об обесточивании терминала и путепровода.

Читайте: Вырвал асфальт и повредил два автомобиля: в Одессе прогремел взрыв под машиной

К слову, ранее Факты ICTV писали о том, что в частном секторе Киева в результате пожара взорвались несколько баллонов с газом.