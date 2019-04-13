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Факты / Происшествия

В Киеве возле посольства РФ прогремел взрыв

Возле посольства России в Киеве произошел взрыв. Разорвало высоковольтный кабель Укрзализныци.

В Киеве возле посольства РФ прогремел взрыв

Возле посольства России в Киеве на Воздухофлотском проспекте в Соломенском районе произошел взрыв.

Правоохранителями было установлено, что произошел разрыв высоковольтного кабеля, принадлежащего Юго-Западной железной дороге.

В результате взрыва никто не пострадал, только была повреждена брусчатка. Сейчас проверяют информацию об обесточивании терминала и путепровода.

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К слову, ранее Факты ICTV писали о том, что в частном секторе Киева в результате пожара взорвались несколько баллонов с газом.

Источник: МВД

Фото: Dreamstime, Нацполиция

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