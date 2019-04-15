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Факти / Надзвичайні події

Під час служби: в Канаді у церкві сталася стрілянина

У місті Селмон-Арм (Канада) молодик відкрив вогонь по парафіянам церкви.

Пістолет

У місті Селмон-Арм (Канада) молодик увійшов до церкви під час служби і відкрив вогонь по парафіянам, у результаті чого загинула одна людина.

Ще одна людина отримала поранення. Її госпіталізували вертольотом до лікарні найближчого великого міста.

25-річного стрільця зупинили кілька парафіян, поваливши його на землю. Після цього нападника затримали поліцейські, які прибули на місце події.

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Правоохоронці встановлюють мотиви нападу. Відомо, що молодик був знайомий з жертвами.

До слова, на Повітрофлотському проспекті у Києві біля посольства Росії стався вибух.

Джерело: CBC News

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