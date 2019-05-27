Вячеслав Аброськин подчеркнул, что осужденные провели попытку захвата админздания и совершили поджог по указанию “воров в законе”.

Бунт заключенных в Южной исправительной колонии общего режима №51 в Одессе привел к возгоранию здания пенитенциарного учреждения.

– Приказ о захвате админздания заключенные получили от “воров в законе”, – сказал первый заместитель председателя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

Он говорит, что воры ставили цель дестабилизировать ситуацию, но благодаря грамотным действиям сотрудников ГКИС и Национальной полиции Украины им этого не удалось сделать.

– Теперь “ворам в законе” жить в нашей стране будет еще труднее, – сказал Аброськин.

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Как сообщалось, из-за беспорядков в одесской колонии общего режима №51 погибших нет.