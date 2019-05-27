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Бунт в колонії Одеси влаштували за вказівкою “злодіїв в законі” – поліція

В’ячеслав Аброськін зазначив, що засуджені здійснили спробу захоплення адмінбудівлі та зробили підпал за вказівкою “злодіїв в законі”.

Бунт в колонії Одеси влаштували за вказівкою “злодіїв в законі” – поліція

Бунт ув’язнених у Південній виправній колонії загального режиму №51 в Одесі призвів до загоряння будівлі пенітенціарної установи.

– Наказ про захоплення адмінбудівлі  ув’язнені отримали від “злодіїв у законі”, – зазначив перший заступник голови Національної поліції України В’ячеслав Аброськін.

Він зазначає, що злодії мали на меті дестабілізувати ситуацію, але завдяки грамотним діям працівників ДКВС та Національної поліції України їм цього не вдалося зробити.

– Тепер “злодіям у законі” жити в нашій країні буде ще важче, – сказав Аброськін.

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Як повідомлялося, через заворушення в одеській колонії загального режиму №51 загиблих немає.

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