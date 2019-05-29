В Киеве на судостроительном предприятии Кузня на Рыбальском, которое выполняет оборонные заказы, произошел пожар – горит корабль.
На предприятии Кузня на Рыбальском наблюдается сильное задымление, которое видно за несколько километров от места происшествия.
По предварительным данным, во время ремонтных работ на корабле загорелась электропроводка.
– Возникло возгорание на корабле, который пришвартован там и находится на ремонте, – сообщили в ГСЧС.
В 10.33 пожар локализован. Предварительно на корабле проводились сварочные работы.
К тушению пожара привлекли четыре единицы основной и специальной техники, а также 20 человек личного состава Киевского гарнизона.
Погибших и травмированных нет.
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Напомним, на Ровенской АЭС из-за неисправности трансформатора начался пожар.