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Факти / Надзвичайні події

Пожежа на заводі Кузня на Рибальському – горить корабель

У Києві на суднобудівному підприємстві Кузня на Рибальському, яке виконує оборонні замовлення, сталася пожежа – горить корабель.

Пожежа на заводі Кузня на Рибальському – горить корабель

На підприємстві Кузня на Рибальському спостерігається сильне задимлення, яке видно за декілька кілометрів від місця події. За попередніми даними, під час ремонтних робіт на кораблі загорілася електропроводка.

– Виникло загоряння на кораблі, який пришвартований там і перебуває на ремонті, – повідомили в ДСНС.

О 10.33 пожежу локалізовано. Попередньо на кораблі проводились зварювальні роботи.

До гасіння пожежі залучили чотири одиниці основної та спеціальної техніки, а також 20 чоловік особового складу Київського гарнізону.

Загиблих та травмованих немає.

Читайте: Пожежа на Рівненській АЕС – названо причину

Нагадаємо, на Рівненській АЕС через несправність трансформатора почалася пожежа.

Джерело: ДСНС

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