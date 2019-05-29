У Києві на суднобудівному підприємстві Кузня на Рибальському, яке виконує оборонні замовлення, сталася пожежа – горить корабель.
На підприємстві Кузня на Рибальському спостерігається сильне задимлення, яке видно за декілька кілометрів від місця події. За попередніми даними, під час ремонтних робіт на кораблі загорілася електропроводка.
– Виникло загоряння на кораблі, який пришвартований там і перебуває на ремонті, – повідомили в ДСНС.
О 10.33 пожежу локалізовано. Попередньо на кораблі проводились зварювальні роботи.
До гасіння пожежі залучили чотири одиниці основної та спеціальної техніки, а також 20 чоловік особового складу Київського гарнізону.
Загиблих та травмованих немає.
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Нагадаємо, на Рівненській АЕС через несправність трансформатора почалася пожежа.