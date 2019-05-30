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Факти / Надзвичайні події

В Угорщині затонув катер з туристами – є загиблі

У Будапешті (Угорщина) на річці Дунай перекинувся катер з туристами.

Катер в Угорщині

У Будапешті (Угорщина) на річці Дунай у прогулянковий катер з туристами врізалося інше судно, через що він перекинувся і затонув. У результаті події загинуло щонайменше семеро осіб.

Усього на катері знаходилося 33 людини. За годину після катастрофи рятувальникам вдалося знайти 18 осіб.

14 з них були у задовільному стані, одну людину вдалося реанімувати, іще троє загинули.

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За попередньою інформацією, на прогулянковому катері знаходилися туристи з Південної Кореї.

Наразі невідомо, чи були серед жертв громадяни інших країн.

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В Угорщині затонув катер з туристами – є загиблі / 2 фотографии

До слова, в Японії чоловік напав з ножем на школярів, у результаті чого постраждали 18 осіб.

Фото: BBC (Скріншот)

Джерело: ВВС

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