У Будапешті (Угорщина) на річці Дунай перекинувся катер з туристами.

У Будапешті (Угорщина) на річці Дунай у прогулянковий катер з туристами врізалося інше судно, через що він перекинувся і затонув. У результаті події загинуло щонайменше семеро осіб.

Усього на катері знаходилося 33 людини. За годину після катастрофи рятувальникам вдалося знайти 18 осіб.

14 з них були у задовільному стані, одну людину вдалося реанімувати, іще троє загинули.

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За попередньою інформацією, на прогулянковому катері знаходилися туристи з Південної Кореї.

Наразі невідомо, чи були серед жертв громадяни інших країн.









В Угорщині затонув катер з туристами – є загиблі / 2 фотографии

До слова, в Японії чоловік напав з ножем на школярів, у результаті чого постраждали 18 осіб.

Фото: BBC (Скріншот)