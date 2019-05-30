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Факты / Происшествия

Жизнь над пропастью: город на Прикарпатье понемногу смывает река

В Косове на Прикарпатье люди живут буквально над пропастью. Горная река в любой момент может смыть десяток домов, детсадик и школу.

місто на Прикарпатті потроху змиває річка

Берег реки в Косове не укрепляли уже полвека, поэтому течение ежегодно забирает по несколько метров земли и приближается к домам.

У одного мужчины уже смыло колодец и сарай, на очереди дом. Грунт осел и на стене образовались трещины.

Каждый раз после дождей земля осыпается в воду.

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Самое страшное, что в смертельной опасности даже дети, поскольку садик и начальную школу от пропасти отделяет только забор.

Остановить оползень можно, укрепив берег. Чиновники говорят, что на это нет денег.

Только на смету придется потратить 400 тыс. грн, а на укрепление берегов – миллионы.

Факты ICTV рассказывали о последствиях непогоды на Закарпатье.

Источник: Надзвичайні новини

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