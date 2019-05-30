У Косові на Прикарпатті люди живуть буквально над прірвою. Гірська річка будь-якої миті може змити десяток будинків, дитсадок і школу.

Берег річки у Косові не зміцнювали вже півстоліття, тому течія щороку забирає по кілька метрів землі і наближається до будинків.

В одного чоловіка вже змило криницю і сарай, на черзі хата. Грунт осів і на стіні утворилися тріщини.

Щоразу після дощів земля осипається у воду.

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Найстрашніше, що в смертельній небезпеці навіть діти, адже садочок і початкову школу від прірви відділяє лише паркан.

Зупинити зсуви можна, укріпивши берег. Чиновники кажуть, що на це немає грошей.

Лише на кошторис доведеться витратити 400 тис. грн, а на укріплення берегів – мільйони.

Факти ICTV розповідали про наслідки негоди на Закарпатті.