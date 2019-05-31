В Киевской области мужчина вызвал полицейских, поскольку ему якобы угрожал брат. Когда правоохранители приехали на вызов, на них напали с топором.

Днем в полицию поступил вызов от мужчины, который просил правоохранителей как можно быстрее приехать, поскольку брат угрожал порезать его на куски.

Полицейские прибыли на место происшествия менее чем за полчаса, однако не ожидали того, что происходило дальше.

– По приезду выяснилось, что брат его отдыхает, никаких конфликтов он не совершал. Заявитель сам находился в состоянии алкогольного опьянения. Оскорблял полицейских, цеплялся за форменную одежду, на замечания не реагировал. Четко свое сообщение он не объяснил, – рассказал заместитель руководителя сектора патрульной полиции Обуховского района Александр Машуренко.

Из-за неадекватного поведения мужчины правоохранителям пришлось применить силу, однако в тот же момент появился еще один мужчина, который мчался на полицейских с топором.

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По словам полицейских, он угрожал “зарубить их топором”. Сдаться мужчина решил только после того, как один из правоохранителей достал пистолет и произвел предупредительный выстрел.

К слову, в Японии мужчина с ножом напал на школьников, которые стояли на остановке.