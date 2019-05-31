PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

В Киевской области мужчина напал на полицейских с топором

В Киевской области мужчина вызвал полицейских, поскольку ему якобы угрожал брат. Когда правоохранители приехали на вызов, на них напали с топором.

Сокира

Днем в полицию поступил вызов от мужчины, который просил правоохранителей как можно быстрее приехать, поскольку брат угрожал порезать его на куски.

Полицейские прибыли на место происшествия менее чем за полчаса, однако не ожидали того, что происходило дальше.

– По приезду выяснилось, что брат его отдыхает, никаких конфликтов он не совершал. Заявитель сам находился в состоянии алкогольного опьянения. Оскорблял полицейских, цеплялся за форменную одежду, на замечания не реагировал. Четко свое сообщение он не объяснил, – рассказал заместитель руководителя сектора патрульной полиции Обуховского района Александр Машуренко.

Из-за неадекватного поведения мужчины правоохранителям пришлось применить силу, однако в тот же момент появился еще один мужчина, который мчался на полицейских с топором.

Читайте: Жизнь над пропастью: город на Прикарпатье понемногу смывает река

По словам полицейских, он угрожал “зарубить их топором”. Сдаться мужчина решил только после того, как один из правоохранителей достал пистолет и произвел предупредительный выстрел.

К слову, в Японии мужчина с ножом напал на школьников, которые стояли на остановке.

Источник: Надзвичайні новини

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Летел со скоростью 200 км/ч! Под Киевом BMW врезалось в фуру и загорелось
Под Киевом нашли арсенал вооружения для бомбардировщиков
Под Киевом грабители с макетом автомата украли две тушки индейки
Дед не досмотрел: в Ирпене девочка погибла от отравления угарным газом
Смертельное ДТП на Киевщине: пьяный депутат сбил двух человек на мотоцикле
В Киеве задержали банду поставщиков наркотиков из оккупированного Донецка
В Киевской области прогремел взрыв: погибли два рыбака
Под Киевом застрелили милиционера. Объявлен план Сирена
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка