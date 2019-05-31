У Київській області чоловік викликав поліцейських, оскільки йому нібито погрожував брат. Коли правоохоронці приїхали на виклик, на них напали з сокирою.

Вдень до поліції поступив виклик від чоловіка, який просив правоохоронців якнайшвидше приїхати, оскільки брат погрожував порізати його на шматки.

Поліцейські прибули на місце події менш ніж за півгодини, проте не очікували того, що відбувалося далі.

– По приїзду було з’ясовано, що брат його відпочиває, ніяких конфліктів він не вчиняв. Заявник сам знаходився в стані алкогольного сп’яніння. Ображав працівників поліції, чіплявся за формений одяг, на зауваження не реагував. Чітко своє повідомлення він не пояснив, – розповів заступник керівника сектору патрульної поліції Обухівського району Олександр Машуренко.

Через неадекватну поведінку чоловіка правоохоронцям довелося застосувати силу, проте в той же момент з’явився іще один чоловік, який мчав на поліцейських із сокирою.

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За словами поліцейських, він погрожував “зарубати їх топором”. Здатися чоловік вирішив лише після того, як один з правоохоронців дістав пістолет і здійснив попереджувальний постріл.

До слова, в Японії чоловік з ножем напав на школярів, які стояли на зупинці.