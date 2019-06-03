В городе Белгород-Днестровский (Одесская область) мужчина упал с кресла аттракциона и погиб.

В городе Белгород-Днестровский (Одесская область) во время подъема аттракциона с кресла упал 41-летний мужчина. В результате падения он погиб.

В Нацполиции заявили, что, предварительно, причиной происшествия стала неисправность фиксирующего крепления аттракциона.

Открыто уголовное производство по ст. 272 УК Украины (Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия).

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Также выяснили, что аттракцион ввели в эксплуатацию без полного пакета разрешений.

К слову, в селе Репехов (Львовская область) мужчина выпал из корзины воздушного шара, в результате чего скончался.

Источник: прокуратура Одесской области

Фото: прокуратура Одесской области