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Факты / Происшествия

Пожар на птицефабрике под Киевом: горит цех

В Василькове Киевской области загорелась кровля цеха на территории птицефабрики.

Пожежа на птахофабриці під Києвом

Пожар на птицефабрике в Василькове начался около 11.40.

На данный момент огнем охвачена крыша одноэтажного цеха с птицей на общей площади 15 тыс. кв. м.

Предварительно – жертв и пострадавших нет.

К тушению пожара привлечены 50 человек личного состава и 13 единиц техники ГСЧС.

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Пожар на птицефабрике под Киевом: горит цех / 4 фотографии

Читайте: В Ровенской области во время пожара погибли два человека

Ранее Факты ICTV писали о масштабном пожаре в Одессе, где загорелся 12-этажный дом.

Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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