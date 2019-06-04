У Василькові Київської області загорілася покрівля цеху на території птахофабрики. Пожежу вдалося локалізувати.
Пожежа на птахофабриці у Василькові почалася близько 11.40.
Вогонь охопив дах одноповерхового цеху з птицею на загальній площі 15 тис. кв. м.
Попередньо – жертв і постраждалих немає.
До гасіння пожежі залучали 50 чоловік особового складу та 13 одиниць техніки ДСНС.
О 13.50 пожежу було локалізовано, а о 14.25 – ліквідовано.
Пожежа на птахофабриці під Києвом: горів цех / 4 фотографии
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Раніше Факти ICTV писали про масштабну пожежу в Одесі, де загорівся 12-поверховий будинок.
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