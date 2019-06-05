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Факты / Украина

Аваков не собирается уходить в отставку из-за смерти ребенка в Переяславе-Хмельницком

Арсен Аваков заявил, что не будет писать заявление об отставке после смерти 5-летнего ребенка в Переяславе-Хмельницком.

Арсен Аваков

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков не собирается уходить в отставку в связи с убийством 5-летнего ребенка в Переяславе-Хмельницком.

– Я тоже не напишу заявление об отставке, но вопрос моей отставки может рассмотреть в соответствующем порядке этот парламент, или следующий, или кто-либо, – сказал он.

Аваков добавил, что глава Национальной полиции Сергей Князев не должен идти в отставку.

– Он хорошо работает, и он делает все, что от него зависит, – сказал он.

Министр заявил, что полицейские, по вине которых погиб 5-летний Кирилл Тлявов должны понести максимальную ответственность.

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Аваков рассказал, что в МВД был проведен дисциплинарный селектор, чтобы не допустить подобных инцидентов.

– К сожалению, такое случается. Мальчика не вернешь. Вчера я лично семье сказал, что мы приносим свои извинения, и сделаем все, чтобы такое больше не повторилось, – добавил он.

Напомним, что 31 мая Иван Приходько и Владимир Петровц ранили 5-летнего ребенка в Переяслав-Хмельницком.

3 июня мальчик умер в больнице.

4 июня начальник управления Нацполиции в Киевской области Дмитрий Ценов подал в отставку.

Источник: Интерфакс-Украина

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