PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

Ударила молния: в Кировоградской области сгорело здание РГА

В городе Благовещенском (Кировоградская обл.) От удара молнии сгорело здание райадминистрации.

Ударила молния: в Кировоградской области сгорело здание РГА

На Кировоградщине в городе Благовещенском от удара молнии сгорело здание РГА.

– Молния ударила в здание райадминистрации, и она сгорела, – написал народный депутат из фракции Блок Петра Порошенко Вадим Денисенко.

Травмированных и погибших не обнаружено. Пожар ликвидировали.

Читайте: Прятался под деревом: на Харьковщине мужчину убило молнией

Напомним, в одном из сел Тернопольской области шаровая молния залетела в дом и взорвалась.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

На Кировоградщине Volkswagen на смерть сбил двух пешеходов
Смерть от бешенства: на Кировоградщине мужчину покусала домашняя овчарка
В Кировоградской области беременная школьница покончила с собой – СМИ
На Кировоградщине легковушка влетела в поезд – водитель погиб на месте
Грипп продолжает убивать: в Кировоградской области умерли два человека
Конституционный суд разрешил переименовать Кировоградскую область в Кропивницкую
Снегопады в Украине: в двух областях ограничено движение
В Кировоградской области появился Кропивницкий район
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка