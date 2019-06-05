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Факти / Надзвичайні події

Вдарила блискавка: на Кіровоградщині згоріла будівля РДА

У місті Благовіщенському (Кіровоградська обл.) від удару блискавки згоріла будівля райадміністрації.

Вдарила блискавка: на Кіровоградщині згоріла будівля РДА

На Кіровоградщині у місті Благовіщенському від удару блискавки згоріла будівля РДА.

– Блискавка вдарила в будівлю райадміністрації, і вона згоріла, – написав народний депутат із фракції Блок Петра Порошенка Вадим Денисенко.

Травмованих і загиблих не виявлено. Пожежу ліквідували.

Читайте: Сховався під деревом: на Харківщині чоловіка вбило блискавкою

Нагадаємо, в одному з сіл Тернопільської області кульова блискавка залетіла в будинок і вибухнула.

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