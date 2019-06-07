В городе Богуслав Киевской области в результате попадания молнии загорелась Свято-Троицкая церковь.

В Богуславе Киевской области в Свято-Троицкую церковь попала молния, в результате чего произошло возгорание купола храма.

Это произошло во время ночной грозы 7 июня. Огонь охватили площадь 144 кв.м. Его удалось потушить через пять часов.

К тушению было привлечено 20 человек и 6 единиц техники из них от ГСЧС 18 человек личного состава и 4 единицы техники.

К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

– Все сгорело, остались только стены. Церковь нуждается в капитальной реконструкции, но на это необходимы огромные деньги. Всех, кому небезразлично, призываем финансово помочь нашей церкви, – говорится на сайте Новости Богуслава.













Остались только стены: под Киевом из-за молнии сгорела Свято-Троицкая церковь / 3 фотографии

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К слову, в городе Благовещенское (Кировоградская обл.) от удара молнии сгорело здание райадминистрации.