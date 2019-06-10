На Вінничині у результаті ДТП в річку Рось потрапили хімікати, серед них фунгіциди та гербіциди.
Автомобіль, що потрапив в аварію в селі Збаржівка на Вінничині та спричинив забруднення водойм, перевозив фунгіциди та гербіциди.
З ємностей, які транспортував автомобіль, витекли фунгіциди:
- Колосаль в об’ємі 110 л;
- Біципс Гарант, Вензер, Майстер-Пауер 180 л;
- Піктор, Тілмор по 110 л;
- Тарпал.
Гербіциди:
Пріма, Тарга Супер, Тітус – порошок.
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Частина хімікатів залишилась неушкодженою.
Нагадаємо, у селі Збаржівка Погребищенського району Вінницької області вантажівка, що перевозила хімікати, впала в притоку річки Рось. Небезпечні речовини можуть досягти Київщини, у зв’язку з чим в місті Біла Церква було вирішено тимчасово припинити водопостачання.