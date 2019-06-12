PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

Пожар в психбольнице Одессы: умер еще один пострадавший

В больнице Одессы скончался пострадавший в результате пожара в психиатрической больнице.

пожар

Умер еще один пострадавший в пожаре в Одесском областном медицинском центре психического здоровья.

Читайте: Пожар в психбольнице Одессы: Зеленский поручил создать комиссию

Таким образом количество жертв пожара выросло до семи человек.

В больницах остаются еще четверо пострадавших.

Напомним, 10 июня в Одессе в результате масштабного пожара в психиатрической больнице погибли шесть человек.

Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Водоросли в море Одессы опасны для людей – эколог
В Одессе объявлен траур из-за пожара в психбольнице
Где можно купаться в Одессе: лучшие пляжи и как добраться
На пляжах Одессы купаться опасно – причина
Пожар в психбольнице Одессы: один человек в критическом состоянии, погибли шестеро
Пожар в Одессе: полиция открыла дела, в ГСЧС говорят о поджоге
Горящую психбольницу в Одессе сняли с дрона
Пожар в психбольнице Одессы: Зеленский поручил создать комиссию
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка